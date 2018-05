Man verwondt met mes drie mensen in Den Haag

De verdachte is door agenten overmeesterd nadat hij in zijn been was geschoten, aldus een woordvoerder van de politie. De steekpartij vond plaats in de buurt van de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor.

De man is een bekende van de politie vanwege verward gedrag. De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Het is nog onbekend wat precies de aanleiding was. De politie heeft de omgeving afgezet. Een arrestatieteam en hulpdiensten zijn ter plaatse.

Bewoners van een groot complex aan een kade, dichtbij de plaats waar de steekpartij was, mogen hun huizen niet in of uit. De omgeving is met linten afgezet.

