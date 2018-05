Zware explosieven en munitie gevonden bij drugsinval in Noord-Brabant

Agenten vermoedden de aanwezigheid van drugs op het terrein aan de Welbergsedijk. Bij de inval werden zware explosieven, munitie voor een raketwerper en honderden patronen voor zware automatische vuurwapens aangetroffen.

Direct na de vondst werd de zoekactie stilgezet en een explosievenexpert van de politie opgeroepen. Deze besloot de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in te schakelen. De ambulancedienst en de brandweer werden ook opgeroepen. De 54-jarige bewoner van de boerderij werd na de vondst aangehouden.

De EOD heeft de explosieven onderzocht en afgevoerd. Hierna heeft de recherche de zoekactie weer in gang gezet. In een van de gebouwen op het terrein werd toen kleding van motorbende No Surrender gevonden.

Een actief lid van No Surrender werd vrijdag om 2.30 uur in Tholen aangehouden in verband met de zaak. De 48-jarige man is ingesloten voor verder onderzoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!