Jaar opname voor gijzeling twee vrouwen in Den Helder

Net als het Openbaar Ministerie (OM) vond de rechtbank dat de vrouw niet als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. Zowel OM als rechtbank volgde daarbij het oordeel van deskundigen.

Zij oordeelden dat ze tijdens de gijzeling psychotisch was en ten prooi viel aan waanideeën. Ook gaven ze aan dat gedurende langere tijd vaste structuren en medicatie nodig zijn. Daarnaast moet de vrouw een van de gegijzelde vrouwen 1750 euro smartengeld betalen.

Dos S., werkzaam bij een schoonmaakbedrijf, zou de betreffende morgen voor haar werk naar Texel vertrekken, toen ze schreeuwend en dreigend met een mes een collega gijzelde.

Toen die zichzelf korte tijd later wist te bevrijden, greep ze een lokettiste van TESO. Na ongeveer twee uur beëindigde de politie de actie. Door omstanders gemaakte filmpjes van het incident waren toen al massaal gedeeld via sociale media. De vrouwen die in gijzeling werden genomen, hebben geen letsel opgelopen.

Vermoorden

Tijdens haar verhoren bij de recherche gaf de geboren Braziliaanse aan dat ze aandacht wilde, omdat ze ervan overtuigd was dat haar dochter en kleindochter zouden worden vermoord.

Twee weken geleden zei de vrouw dat ''niemand hen wil vermoorden. Het zit gewoon in mijn hoofd." Inmiddels is de vrouw door medicatie aan de betere hand. De vrouw kreeg eerder medicijnen voor psychische problemen, onder meer in perioden dat ze in Brazilië en Spanje woonde. Ze stopte daarmee op de momenten dat het beter ging.

De vrouw kwam naar Nederland omdat haar dochter hier woonde. Tijdens de zitting was ze vaak emotioneel, ''omdat ik niet wilde doen wat ik heb gedaan, het toch heb gedaan en niet weet waarom."