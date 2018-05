Hogere straffen in hoger beroep voor mislukte liquidaties Amsterdam en Almere

Het hof kwam zo fors boven de eerder door de rechtbank opgelegde straffen en de eis in hoger beroep van het Openbaar Ministerie (OM) uit. Het OM eiste eerder twaalf jaar en acht jaar en negen maanden cel. De ernst van de feiten maken hogere straffen noodzakelijk, vindt het hof.

O. en M. werden samen met twee handlangers in februari 2015 gearresteerd tijdens een actie van de politie in de Knokkestraat in Amsterdam. Zij waren op weg een criminele rivaal te liquideren, maar werden klemgereden door het arrestatieteam. De mannen waren in het bezit van drie zware automatische wapens, snelle auto's en spullen om brand te stichten.

Volgens het hof hebben de beide verdachten blijk van "een onverschrokken houding en een volledig gebrek aan respect voor het leven van de beoogde slachtoffers" gegeven. Een deel van het bewijs is uit versleuteld berichtenverkeer geput.

De mislukte liquidaties zijn onderdeel van een lange reeks zware misdrijven in vooral de Amsterdamse onderwereld, waarbij vaak relatief jonge criminelen elkaar naar het leven staan.

Medeplichtigheid

De 23-jarige O. is ook veroordeeld voor medeplichtigheid aan poging tot moord. Hij wordt in verband gebracht met de poging Chahid Yakhlaf op 1 november 2014 om het leven te brengen in Almere. Bij die aanslag was een bom onder de auto van het slachtoffer geplaatst.

Ook werd hij tientallen keren beschoten. Yakhlaf wist toen te ontkomen, maar werd bij een tweede poging alsnog geliquideerd.

