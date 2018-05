Nederlandse en Poolse criminele organisatie opgerold na grote drugsactie

De arrestaties zijn het resultaat van een grote politieactie in het zuiden van Nederland op 16 april. De politie maakte toen al bekend dat er zeven mensen waren gearresteerd.

De verdachten werden aangehouden na invallen in Eindhoven, Venlo, Zaltbommel en Weert. Bij de personen thuis zijn vier vuurwapens en vijftien horloges aangetroffen.

De voorlopige hechtenis van twee mannen uit Venlo en een man uit Eindhoven is inmiddels met negentig dagen verlengd. Van een man uit Zaltbommel en een man uit Weert werd de voorlopige hechtenis met dertig dagen verlengd.

Drugslabs

De politie liet ook weten dat er meerdere drugslabs werden opgerold. Vrijdag werd duidelijk dat dit er in totaal vier waren en er dat er in totaal 67 ton aan chemicaliën en onder andere ruim honderd kilo MDMA in beslag is genomen.

De laboratoria werden aangetroffen na invallen bij panden in Venlo, Waalre, Uden, Odiliapeel, ’s-Hertogenbosch, Zaltbommel, Weert, Son, Best, Oss en Schijndel en Echt. Daarnaast werden er drie bestelbussen en een gestolen auto in beslag genomen

Een dag na de politieactie in Nederland, werden op 17 april in Polen zeven verdachten aangehouden. Daarnaast nam de politie daar 17.500 liter chemicaliën, 4 kilo amfetamine en 100.000 euro in contant in beslag. In Duitsland nam de politie in de buurt van Osnabrück bijna 7.500 liter chemicaliën in beslag.