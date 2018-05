Man die dode vader in huis liet liggen in Nuenen komt vrij

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bestaat er weliswaar een stevige verdenking tegen de man, maar is er geen reden om hem langer vast te houden. De man blijft verdachte.

De dode man werd zondag aangetroffen in zijn appartement in Nuenen. Een buurtbewoner alarmeerde de politie omdat de bejaarde man al lang niet meer was gezien en er vliegen voor de ramen van het appartement zaten.

De politie gaat ervan uit dat de man op natuurlijke wijze is gestorven. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Zijn zoon werd woensdag aangehouden omdat hij vermoedelijk nog regelmatig bij zijn vader over de vloer kwam nadat hij was overleden. Waarom de verdachte het overlijden van zijn vader wilde verhullen, is niet duidelijk.

