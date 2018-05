Spreker Nationale Dodenherdenking (94) overleden

Dat meldt zijn biograaf Frank Krake donderdag. Alosery overleed in Hamburg. Krake schreef het boek De laatste getuige, dat over het leven van Alosery gaat.

Alosery werd in 1944 opgepakt wegens 'werkweigering'. Via kamp Amersfoort belandde hij in het concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland.

Vanuit dat concentratiekamp werd hij op het cruiseschip Cap Arcona gezet. Het schip met vluchtende SS'ers en gevangenen werd op 3 mei 1945 door de geallieerden gebombardeerd, waarna het zonk. Duizenden opvarenden kwamen daarbij om het leven.

Herdenking

Alosery overleefde die aanslag en was naar Hamburg afgereisd, om donderdag als herdenking aan die ramp een krans in de Oostzee te leggen. Tot donderdag was hij de laatste West-Europeaan die die scheepsramp had overleefd.

Vrijdag zou Alosery zijn boek aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima overhandigen. Volgens Krake keek hij naar dat moment uit, "maar heeft het niet zo mogen zijn". "Maar zijn verhaal zal niet verloren gaan", aldus de biograaf van Alosery.

