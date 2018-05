Politiemol Mark M. komt vrij na fout Openbaar Ministerie

Dat bevestigt Jan-Hein Kuijpers, advocaat van M., na berichtgeving van het NRC. Volgens de krant komt de politiemol vrijdag vrij.

De 31-jarige M. verkocht voor geld vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen.

M. werd in februari door de rechtbank veroordeeld, omdat M. "het vertrouwen in en het aanzien van de politie zeer ernstig heeft geschonden''. "Hij frustreerde politiewerk, waardoor criminelen deels de dans ontsprongen." De rechtbank rekende het M. zwaar aan dat hij geen spijt betuigde.

De uit Weert afkomstige M. ging in beroep tegen zijn straf. Op dat moment verbleef hij in Oekraïne, maar een paar dagen later meldde hij zich bij de Nederlandse politie.

Omdat de hoger beroepszaak nog liep, zat M. officieel nog in voorarrest. Dat moet het OM om de zestig dagen verlengen en dat is dus niet gebeurd.

Betaling

M. zou tegen betaling zogeheten abonnementen op strafzaken hebben afgesloten en kreeg via zijn e-mail berichten als er nieuwe informatie werd toegevoegd. Met het persoonlijke account van M. werd vele malen ingelogd in het systeem BlueView. In deze 'index' van de politie staan lopende en afgeronde strafzaken.

Hij controleerde het systeem ook in de zaken van zijn medeverdachten Marco S., Tom van H., Berry S. en J. van den A.. Het OM weet dit aan de hand van de zoektermen die M. invoerde in het politiesysteem.

