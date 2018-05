Verdachten kluisjesroof Oudenbosch twee weken langer vast

De verdachten, een 45-jarige man uit Roosendaal en een 43-jarige man uit Etten-Leur, mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Ze zitten vast in beperkingen.

Het gaat om twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat door de bank werd ingehuurd voor de beveiliging van de kluisjes. Het bedrijf beveiligde de panden, maar het contract is per 1 mei beëindigd. Eerder deze maand werd bekend dat de server van het bedrijf in beslag was genomen.

De kluisjesroof werd 5 maart ontdekt. In de kelder van de Rabobank staan ongeveer zeshonderd kluisjes, volgens de bank gaat het ook om een paar honderd gedupeerden. De totale omvang van de schade is nog niet bekend. De bank meldde eerder dat zo'n vijfduizend items zoals sieraden, munten en documenten zijn achtergebleven in de kluisruimte.

Begin april ging het filiaal van de Rabobank in Oudenbosch weer open.

Professionele kraak

Uit de eerste bevindingen van het politieonderzoek bleek dat de inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd is. De politie hield er tevens al snel rekening mee dat de dieven hulp hadden gekregen van binnenuit.

"Het heeft alle schijn van een klassieke kraak, die professioneel is uitgevoerd. Dit doe je niet zomaar eventjes als gelegenheidsdief. Het is voorbereid en nauwgezet uitgevoerd", aldus de politiewoordvoerder eerder.