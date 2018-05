Ook binnengevels Hogeschool Rotterdam niet brandveilig genoeg

Toen bleek uit een voorlopige inspectie dat gevelplaten van het gebouw C aan de Kralingse Zoom niet brandbestendig genoeg waren. Uit nieuw en grondiger onderzoek komt naar voren dat zowel de gevelplaten aan de binnen- als buitenkant niet voldoen aan de normen. Eerder ging het alleen om de buitenkant die niet brandveilig was.

De onderwijsinstelling liet in januari haar gebouwen onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen van juni vorig jaar, die 71 mensen het leven kostte. Het vuur verspreidde zich razendsnel via de gevelplaten aan de buitenkant.

Op basis van de eerste signalen begin dit jaar heeft de Hogeschool het pand deels buiten gebruik gesteld. Een deel van het onderwijs wordt sindsdien op een andere locatie in het centrum van Rotterdam gegeven.

Sloop

Na de zomer verhuizen de drieduizend studenten van Rotterdam Business School die voornamelijk les hadden in gebouw C naar de Kop van Zuid. Het bewuste pand C wordt waarschijnlijk gesloopt.

Rotterdam heeft dertig gemeentelijke panden gecheckt op gevaarlijke gevels. Daarbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente gaat de komende maanden alle particuliere gebouwen waar vergelijkbare gevelplaten zijn verwerkt onderzoeken op brandveiligheid.