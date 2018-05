Twee verdachten aangehouden na dodelijke schietpartij Amsterdam

De identiteit van de man is nog niet officieel vastgesteld. Bij de schietpartij raakte ook een 29-jarige man uit Amsterdam gewond. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

De schietpartij vond rond 23.10 uur plaats in Amsterdam-Zuidoost. De politie meldt dat tijdens het schietincident op een wegrijdende auto is geschoten. Later op de avond hebben agenten deze auto op IJburg onderzocht. De politie vermoedt dat deze auto niets met het incident te maken heeft.

Na het schietincident werd de eerste verdachte in de directe omgeving aangehouden. De tweede verdachte is later opgepakt.

Momenteel is de politie bezig met een onderzoek naar de omstandigheden en de motieven van het schietincident. Woensdagavond hebben zij sporen veilig gesteld. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

