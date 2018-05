OM eist negen maanden cel voor dodelijke straatrace Rijswijk

J. zou samen met zijn vriend Jessy P. in een straatrace verwikkeld zijn geweest. Tegen de negentienjarige P. is zeven maanden cel geëist en ook een rijontzegging van vier jaar. Hij reed door na het ongeluk.

De mannen ontkennen dat zij met elkaar aan het racen waren op de Generaal Spoorlaan, maar J. heeft al wel spijt betuigd voor het doodrijden van de fietser.

De officier van justitie vindt dood door schuld in het verkeer bewezen en volgens haar zijn er ook voldoende bewijzen voor een straatrace. De mannen zelf ontkennen met klem dat zij met elkaar aan het racen waren op de Generaal Spoorlaan.

Uit onderzoek op sporen op de weg blijkt dat de auto waarin J. reed zeker 93 kilometer per uur heeft gereden. Op die plek is 50 kilometer per uur toegestaan.

Hoe hard P. in zijn auto reed, waarin hij met zijn neef en een vriend zat, is niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk was dat ongeveer even hard of misschien zelfs nog harder, want P. reed iets voor J. op het moment dat de fietser de weg overstak.

P. had net een paar weken voor het ongeluk zijn rijbewijs gehaald, J. nog geen anderhalf jaar daarvoor.

Alle twee de mannen zijn eerder al enkele keren met de politie in aanraking gekomen, ook voor verkeersovertredingen.

