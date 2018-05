Dode en gewonde bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

De schietpartij vond rond 23.10 uur plaats. Het slachtoffer dat gewond is geraakt tijdens de schietpartij, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de identiteit van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. Ook over de toedracht kon de politie donderdagochtend nog geen uitspraak doen. De politie doet momenteel onderzoek naar de schietpartij.

Volgens getuigen zouden meerdere politieagenten afgelopen nacht een auto op IJburg hebben onderzocht, die later ook in beslag is genomen. Het zou kunnen gaan om de vluchtauto, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!