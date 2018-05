Jehova's Getuigen weigeren te reageren op kindermisbruik binnen kerk

Op de vraag van NU.nl of de Jehova's Getuigen bereid zijn in gesprek te gaan met de stichting, Reclaimed Voices, volgde woensdagmiddag een verzoek van een woordvoerder van het kerkgenootschap om die vraag "anders te formuleren". Gevraagd hoe deze kon worden gesteld op een manier die tot beantwoording zou leiden, moest de woordvoerder het antwoord schuldig blijven.

De Jehova's Getuigen weigeren ook toe te lichten hoeveel misbruikgevallen er binnen de kerk bekend zijn. Ook over het aantal leden dat is geëxcommuniceerd of uit het kerkgenootschap is gezet wegens kindermisbruik worden geen uitspraken gedaan.

Eerder maakte het bestuur van de Jehova's Getuigen al bekend graag met individuele slachtoffers te willen spreken. De kerk keurt de manier van communciatie van Reclaimed Voices - via een open brief in de media - af.

Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker heeft het bestuur van de Jehova's Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich bij de stichting hebben gemeld.

Stichting Reclaimed Voices liet woensdag aan dagblad Trouw weten dat het aantal meldingen van misbruik is gestegen tot 267. De stichting werd vorig jaar opgericht na publicaties in die krant over seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen. In de eerste maand na de oprichting kwamen er vijftig meldingen binnen bij Reclaimed Voices en dertig bij Trouw.

In de steek

De slachtoffers die zich in de stichting hebben verenigd voelen zich in de steek gelaten door het bestuur van het kerkgenootschap. In een open brief schrijven zij dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd voor een gesprek, ondanks het verzoek dat zij daar een half jaar geleden toe indienden en de toenmalige toezegging van het bestuur dat het daartoe bereid was.

Uit onderzoek dat Trouw vorig jaar deed naar het interne rechtssysteem van het kerkgenootschap bleek dat slachtoffers die melding van misbruik maken het risico lopen uit de Jehova's Getuigen te worden gezet wegens het verspreiden van 'laster of smaad' over andere leden.

Voor een veroordeling voor kindermisbruik binnen de kerk zijn altijd twee getuigen nodig. Bovendien worden 'berouwvolle kindermisbruikers' niet uit de kerk gezet, hoewel hun wel restricties wordt opgelegd, zo blijkt uit een intern document van de kerk.

