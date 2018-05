Burgemeester Weert wil snel gesprek met staatssecretaris om problemen azc

Heijmans wil dat Harbers het uitzetten van kansloze asielzoekers versoepelt en meer steun biedt aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Weert. Dat kan de problemen veroorzaakt door kansloze asielzoekers uit veilige landen nauwelijks aan.

Dat zei Heijmans woensdag na spoedoverleg met onder meer het COA, de politie en justitie over de volgens hem ontoelaatbare situatie in het azc in Weert. Daar kwam het de afgelopen weken herhaaldelijk tot opstootjes, na bedreiging en diefstal door kansloze asielzoekers.

Lastpakken

Het gaat volgens Heijmans om dertig "lastpakken" uit Libië, Tunesië, Gambia en Algerije. Heijmans gaat samen met andere betrokken instellingen bekijken wat met deze dertig kan gebeuren. "Detentie, overplaatsing of uitzetting, daarover willen we duidelijkheid", zei Heijmans.

Volgens Heijmans zijn de dertig elders in Europa uitgeprocedeerd. Ze gaan steeds naar een ander land om daar opnieuw asiel aan te vragen. "We moeten ze kunnen uitwijzen naar landen waar ze vandaan komen, zoals Spanje, Duitsland en Italië", zegt Heijmans.

Aangifte

"De politie moest in april elke dag minstens één keer met spoed uitrukken naar het azc wegens problemen. Op die manier komt de politie aan andere taken niet toe.''

Verder roept hij mensen op om meer aangiftes te doen. Daarvoor wordt een extra agent ingezet die de wijkagent assisteert.

Heijmans kondigde aan dat er per direct extra beveiligers in het azc komen. Op dinsdagmiddag 15 mei praat de burgemeester opnieuw met de betrokken instanties. Voor die tijd buigen vertegenwoordigers van onder meer politie, justitie en COA zich over de dossiers van de dertig asielzoekers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!