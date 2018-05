Veroordeelde Nijmeegs scooterdrama opgepakt na omver rijden lantaarnpaal

Dat meldt de politie woensdag. De man werd per toeval gearresteerd. Hij had met zijn auto een lantaarnpaal omver gereden en was er daarna vandoor gegaan. Omstanders gaven het kenteken door aan de agenten.

De agenten spoorden de auto en de man op en arresteerden hem in een woning in Herkenbosch. Nadat hij was geboeid, probeerde hij nog te vluchten. Dat lukte echter niet.

Bij het zogeheten scooterdrama in 2010 reed de man samen met een handlanger een persoon dood, terwijl ze op een scooter vluchtten na een overval. Na de veroordeling in februari diende de man zich te melden bij de gevangenis, maar dat deed hij niet.

De zaak werd juridisch complex omdat de twee elkaar aanwezen als bestuurder van de scooter terwijl er geen verder bewijs was. In februari bepaalde de Hoge Raad dat de celstraffen van bijna vier jaar die de twee opgelegd hadden gekregen overeind blijven, waarmee hun straffen definitief werden.

