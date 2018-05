Meer meldingen van seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

Dat laat de stichting Reclaimed Voices weten aan dagblad Trouw.

Reclaimed Voices is vorig jaar opgericht na publicaties in Trouw over seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen. De eerste maand na de oprichting kwamen er vijftig meldingen binnen bij de stichting en nog eens dertig via Trouw.

Trouw schrijft verder dat de slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova's Getuigen zich bedonderd voelen door het bestuur van de organisatie.

In een open brief aan het bestuur schrijven de slachtoffers dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd voor een gesprek, ondanks dat zij een verzoek daarvoor een halfjaar geleden hebben ingediend. Het bestuur had toegezegd het gesprek aan te willen gaan.

Frank Huiting van Reclaimed Voices zegt tegen Trouw dat dit een groot effect heeft op de slachtoffers die naar buiten zijn getreden met hun verhaal. "Zij zijn boos, weten al tijden niet waar ze aan toe zijn en voelen teleurstelling over het hele proces. Het komt er op neer dat we nog steeds niet gehoord worden", aldus Huiting tegen de krant.

Ook minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft het bestuur van de Jehova's Getuigen opgedragen om het gesprek aan te gaan met de slachtoffers.