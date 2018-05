Medewerkers Defensie en omwonenden munitiedepots liepen jaren gevaar

Dat blijkt uit interne documenten van Defensie en de Inspectie SZW die de Volkskrant heeft ingezien. De krant heeft de stukken via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verkregen. Defensie bevestigt dat het sinds 1 januari 2015 acht keer is beboet.

Op de munitiedepots bestond een verhoogd risico dat munitie kon ontploffen, bijvoorbeeld door een blikseminslag.

De Inspectie SZW constateerde bij controles 89 tekortkomingen bij dertien munitiedepots. Zo werd munitie verkeerd opgeslagen en op sommige plekken ontbraken waarschuwingsborden.

Een van de acht boetes was een geldboete van 4.500 euro voor het ontbreken van een deugdelijke bliksembeveiligingsinstallatie op het complex in Staphorst. De krant meldt dat Defensie nog niet weet of het in beroep gaat tegen de boete.

'Feestartikelen'

Volgens Defensie waren sommige tekortkomingen van kleine aard. "Die konden ter plekke tijdens het constateren van de inspectie worden opgelost. Andere tekortkomingen zijn omvangrijker en Defensie is daarbij ook vaak afhankelijk van externe partijen", aldus een woordvoerder in een reactie.

Ook voor het ontbreken van een waarschuwingssignaal op het springterrein Reek in Schaik kreeg Defensie een boete. Bij een noodsituatie op het terrein moesten militairen gebruikmaken van 'feestartikelen' om alarm te slaan. De Inspectie SZW constateerde dat de luchtdruktoeters en het signaal daarvan niet herkenbaar zijn als waarschuwingssignaal.

Zorg

Uit de documenten blijkt dat de problemen op de munitieopslagplaatsen al jaren een bron van zorg zijn voor Defensie.

Vorig jaar leidden de problemen bijvoorbeeld tot het tijdelijk stilleggen van het werk in de magazijnen in Veenhuizen, Staphorst en Ruinen, omdat er gevaar dreigde voor militairen en ander personeel. Veenhuizen is de grootste munitieopslagplaats in West-Europa.

De Inspectie SZW laat weten dat de bliksembeveiliging in de depots van Staphorst en Ruinen inmiddels veilig is. De bliksembeveiliging in Veenhuizen voldoet echter nog niet aan de eisen. Volgens Defensie komt dat door de afhankelijkheid van een externe partij.

Storingen

In overleg met de Inspectie heeft Defensie maatregelen genomen, zodat de werkzaamheden toch door kunnen gaan. Defensie bestrijdt dat het personeel in onveilige werkomgeving aan de slag is. "Indien locaties onveilig blijken te zijn, wordt het werk direct stilgelegd en worden medewerkers naar huis gestuurd", aldus Defensie.

Dat is in april gebeurd bij een onderhoudswerkplaats in Leusden. Daar bleek een meldingssysteem storingen te vertonen, waardoor personeel of hulpdiensten in geval van nood mogelijk niet op tijd worden gealarmeerd. Defensie laat weten dat de locatie in Leusden naar verwachting volgende week weer is geopend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!