FNV noemt tweedaagse staking streekvervoer 'een succes'

De werkgevers betwisten het succes. Zij benadrukten dat bijvoorbeeld in Utrecht slechts 20 procent van de buschauffeurs het werk neerlegde en belangrijke bestemmingen als Schiphol en Eindhoven Airport goed bereikbaar waren met de bus.

De vakbonden noemden het dinsdagmiddag onverantwoord en tegen de regels dat er alsnog bussen reden. Volgens CNV Vakmensen willen de vervoerders zo het idee wekken dat de staking, die tot dinsdag 23.00 uur duurde, is mislukt.

Eisen

Een deel van de stakende buschauffeurs was dinsdag te vinden op het Malieveld in Den Haag bij de manifestatie voor de Dag van de Arbeid. Ze willen naast een loonsverhoging ook maatregelen om de werkdruk te verminderen en plaspauzes tijdens hun dienst.

De chauffeurs hoopten met de staking kracht bij hun eisen te zetten, maar de vakbonden en werkgevers hebben nog steeds geen akkoord over een nieuwe cao. Daarom komen er vanaf volgende week dinsdag estafettestakingen als de werkgevers niet over de brug komen.

De nieuwe acties zullen beginnen bij het stadsvervoer Utrecht, Arnhem/Nijmegen en het streekvervoer in Twente. De werkgevers lieten weten zich te ''herbezinnen hoe we verder gaan in deze onderhandelingen''.

Rechter

De werkgevers hadden geprobeerd de staking van 30 april en 1 mei door de rechter te laten verbieden, maar die ging daar niet in mee. Het is de tweede keer dit jaar dat er acties in het streekvervoer zijn. Op 4 januari reden er door acties voor een betere cao ook nauwelijks streekbussen en regionale treinen.

