Drie mannen langer vast voor betrokkenheid bij terrorisme

Het voorarrest is niet verlengd vanwege het bespreken van een aanslag op het Turkse consulaat, maar wegens betrokkenheid bij terrorisme in het algemeen. Dat bevestigt het Landelijk Parket.

Twee broers van 26 en 29 jaar en een man van 37 jaar blijven vast. Een 39-jarige man die was gearresteerd in België is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte.

Fragment

De mannen zijn in beeld gekomen in een onderzoek naar een geluidsfragment dat vorig jaar door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschikbaar was gesteld. In dit afgeluisterde fragment spraken de mannen met een al veroordeelde verdachte over een te plegen aanslag op het consulaat van Turkije in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat het onderzoek naar de mannen zich richt op voorbereidingen en training voor terrorisme, en ook opruiing tot terrorisme door gewelddadige boodschappen te verspreiden op sociale media.

Panden doorzocht

De politie heeft panden doorzocht in Oudenbosch, Roosendaal, Sprundel, Essen en Antwerpen. Er is beslag gelegd op digitale gegevensdragers en drie auto's. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel werd een hennepkwekerij ontdekt in de woning in Roosendaal.

De mannen die in Nederland zijn aangehouden, worden later deze week nog voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man die in België is opgepakt, wordt uitgeleverd aan Nederland.

Kalasjnikov

De AIVD stelde het geluidsfragment in 2017 beschikbaar in een ander Rotterdams onderzoek. Dit draaide om een verdachte in Rotterdam die in een kelderbox een kalasjnikov met munitie, een IS-vlag en een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk bewaarde.

De man, Jaoaud A., is in november veroordeeld tot een celstraf van vier jaar wegens het beramen van een aanslag. In het telefoongesprek zou hij vermeld hebben dat hij vlakbij het consulaat woonde.

"Je kunt er gaan schieten of er iets naar binnen gooien", zou de man gezegd hebben volgens media die aanwezig waren bij de zittingen in de rechtszaak. In een discussie over wie dan slachtoffer moest worden, zou A. hebben gezegd "liever voor Hollanders te gaan".

Het OM, dat acht jaar had geëist, is in hoger beroep gegaan in de zaak tegen A..

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!