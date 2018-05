Bestuur Vindicat weet niet waarom geen melding is gedaan van mishandeling

Vindicat-bestuursvoorzitter Marc Mohr laat daarnaast in een verklaring weten dat het bestuur geen aangifte heeft gedaan bij de politie, omdat de verdachten geen functie of verantwoordelijkheid hebben binnen de vereniging.

Er was volgens Mohr ook geen sprake van machtsmisbruik of een machtsverhouding tussen de betrokken leden. Wel steunt Vindicat de aangifte die het gewonde lid heeft gedaan bij de politie. Een bestuurslid heeft ook een verklaring afgelegd als ooggetuige.

Opvallend is dat Mohr tegen RTL Nieuws zegt dat hij is vergeten om de zaak te melden. "Ik steek de hand in eigen boezem. We nemen het protocol bloedserieus. Ik kan allerlei excuses verzinnen, maar we hadden het moeten melden. Dat heb ik niet gedaan." Vindicat was dinsdag telefonisch niet bereikbaar voor NU.nl.

Vervolging

Twee 22-jarige leden worden door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor zware mishandeling met ernstig letsel tot gevolg. De zaak komt in juli voor de rechter, bevestigde een woordvoerder van het OM eerder aan NU.nl. De twee verdachten zijn op 18 december geschorst door Vindicat.

Na de eerdere incidenten stelde de universiteit een gedragscode voor studentenverenigingen op. Hierin staat onder meer dat in de ontgroeningsperiode niet gedronken mag worden door de verantwoordelijke leiding en dat er geen fysiek contact mag plaatsvinden met de eerstejaars.

Een incident onder studenten moet volgens die code zo snel mogelijk worden gemeld bij de Advies Commissie Introductietijden. Die adviescommissie heeft dinsdag bij Vindicat aangedrongen op een zo spoedig mogelijke verklaring. "Daarna zien we verder."

Sancties

De gemeente en universiteit mogen verenigingen "sancties" opleggen als zij de fout ingaan. Een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen liet dinsdag weten dat "Vindicat onder een vergrootglas ligt" na eerdere incidenten. "Maar het corps krijgt de kans de zaak uit te leggen", voegde ze daar aan toe.

