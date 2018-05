Bart C. krijgt 20 maanden cel en tbs voor misbruik op kinderopvang in De Bilt

Pedagogisch medewerker C. heeft een bekentenis afgelegd in deze zaak. Al wijkt zijn verklaring wel af als het gaat om de omvang en de duur van het misbruik ten opzichte van de verdenking van het Openbaar Ministerie.

Het OM had 2,5 jaar en tbs met voorwaarden geëist.

De rechtbank besloot tot opleggen van tbs, na het horen van drie deskundigen. Zij zeiden dat als C. geen verplichte behandeling onderging, hij zich zou onttrekken van behandeling. Waarschijnlijk omdat hij zelf zou inschatten dat hij genezen was.

De man bood op de laatste zitting op 17 april zijn excuses aan en zei het nooit meer te zullen doen. C. heeft volgens de deskundigen een seksuele masochismestoornis. Ook zou hij tekenen van autisme vertonen.

De rechtbank neemt hun advies over en oordeelde dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is. "Naast die intensieve behandeling mag hij onder andere niet in De Bilt komen en op geen enkele wijze contact zoeken met de slachtoffers en hun gezinnen:, aldus de rechtbank. "Ook mag hij geen contact zoeken met minderjarigen."

Misbruik

Het misbruik kwam in augustus 2017 aan het licht nadat de vader van twee zusjes (destijds vier en zes jaar) zich bij de politie meldde. De dochters vertelden aan hun ouders ontuchtige handelingen te hebben gepleegd bij C..

De verdachte werd direct ontslagen door Partou. Na een informatieavond op de opvang meldden zich meer ouders met hun zorgen over misbruik, resulterend in de huidige veroordeling.

Fetisj

De man verklaarde zelf dat het misbruik van de kinderen voortkwam uit een fetisj. C. zou de slachtoffers onder andere in zijn kruis hebben laten trappen.

De rechtbank oordeelde dat hij de lichamelijke en geestelijke integriteit van de kinderen ernstig heeft geschonden.

Enkele ouders lieten eerder op ziting een slachtofferverklaring voorlezen, of deden dit zelf. Hieruit kwam naar voren dat ze ontdaan waren door wat C. hun kinderen aangedaan. En dat het ze zwaar viel dat dit door een persoon is gebeurd, die populair was onder de ouders.

