Schiphol raadpleegde belangrijke partijen niet over sluiting stroomstoring

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De gemeente Haarlemmermeer, de veiligheidsregio Kennemerland en Rijkswaterstaat werden wel op de hoogte gesteld van de sluiting, maar mochten geen advies uitbrengen. "We werden niet geconsulteerd, maar geconfronteerd. En dit heeft consequenties gehad", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Ook KLM, de grootste gebruiker van de luchthaven, is niet vooraf om een oordeel gevraagd, maar kreeg naar eigen zeggen het besluit als een voldongen feit gepresenteerd. De provincie Noord-Holland is ook niet betrokken in het overleg, maar zegt dat dit ook niet hoeft bij het sluiten van de rijksweg of de luchthaven.

Alle betrokkenen willen niet ingaan op de vraag wat zij ervan vinden door Schiphol en de Koninklijke Marechaussee gepasseerd te zijn. Zij wachten de evaluatie af die vrijdag met alle partijen plaatsvindt. De gemeente heeft gemeld dat alle partijen deelnemen aan de evaluatie.

Gevaarlijke situaties

Schiphol meldde in de nacht van zaterdag op zondag de luchthaven ''af te sluiten'' vanwege een stroomstoring. Passagiers werd aangeraden niet naar de luchthaven te komen. De afritten naar de luchthaven werden afgesloten en het treinverkeer stilgelegd.

Verschillende grote luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, moesten tientallen vluchten annuleren. Veel toegangswegen naar het vliegveld waren overvol; vooral op de A4 ontstonden files. Dit leidde tot gevaarlijke situaties, omdat mensen op de vluchtstrook werden afgezet en te voet naar Schiphol liepen.

Draaiboek

Schiphol bevestigt desgevraagd dat er in grote lijnen een draaiboek is over de gang van zaken bij incidenten zoals de stroomstoring. Maar inhoudelijk wil de woordvoerder niet ingaan op dit protocol.

De Telegraaf stelt dinsdag dat deze protocollen niet gevolgd zouden zijn. Zo zou het besluit om de wegen af te sluiten moeten zijn genomen door burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer. Het ministerie van Infrastructuctuur zegt tegen NU.nl dat de regie bij calamiteiten in principe bij Hoes had moeten liggen.

De gemeente Haarlemmermeer verwijst in een korte reactie naar de evaluatie en wil pas daarna toelichting geven op de gang van zaken rond de afsluiting van de luchthaven.

Gestrande reizigers

Spoorbeheerder ProRail stelt in de nacht benaderd te zijn door de Marechaussee met het verzoek het treinverkeer stil te leggen. "We hebben hier strikte protocollen voor", stelt een woordvoerder. "Wij zijn geen adviesorgaan bij zulke besluiten."

Een van de problemen waar KLM door het afsluiten van de wegen tegenaan liep, was dat personeel dat Schiphol probeerde te bereiken om gestrande reizigers bij te staan, hier niet in slaagde.

Evaluatie

Behalve de evaluatie die voor vrijdag staat gepland, heeft Schiphol ook een onderzoek naar de stroomstoring aangekondigd door een onafhankelijke partij. Dit onderzoek zal naar verwachting enkele maanden duren. Het is nog niet duidelijk wie het onderzoek gaat doen, laat Schiphol weten.

Voor de hand liggende partijen, zoals de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), melden nog geen verzoek te hebben ontvangen.

