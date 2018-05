Kluisjesrovers Rabobank Oudenbosch lieten zich insluiten

Maandagmorgen werden twee medewerkers van beveiligingsbedrijf EBN uit Breda aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de roof.

De politie viel de woningen van de twee verdachten binnen in hun woonplaats Roosendaal en Etten-Leur. Bij de doorzoekingen werkten teams van de financiële en digitale recherche samen en werd ook een geldhond ingezet.

Ook was er een doorzoeking in een zonnestudio in Zundert, die op naam staat van de partner van de man uit Etten-Leur. Het is niet duidelijk of de doorzoekingen iets hebben opgeleverd.

Rol

Wat de precieze rol van de 43-jarige man uit Etten-Leur en 45-jarige man uit Roosendaal is, is onderwerp van onderzoek, maar de recherche vermoedt dat zij hebben geholpen bij het binnensmokkelen van de daders.

De overvallers lieten zich op vrijdagavond 2 maart van dit jaar insluiten in de kelder van het Rabobank-filiaal in Oudenbosch. Op die plek bevinden zich de ongeveer zeshonderd kluisjes.

Vuilniszakken

Officier van justitie Yolanda van Setten zegt tegen BN DeStem dat niet precies duidelijk is hoeveel geld er is buitgemaakt, maar wel dat de daders het goud en sieraden hebben laten liggen.

De krant meldt verder dat de verdachten het geld mee hebben genomen in vuilniszakken. Ze zijn de bank vermoedelijk vrijdagavond binnengekomen en hebben het pand zondag weer verlaten.

Server

De politie had al langer het vermoeden dat de daders hulp van binnenuit hadden gekregen. Eerder deze maand werd de server van het EBN in beslag genomen. Het beveiligingsbedrijf is zelf geen verdachte in deze zaak en zegt geschokt te zijn over de aanhouding van de twee medewerkers.

De Rabobank heeft wel het contract met het beveiligingsbedrijf opgezegd. Volgens een woordvoerder is die beslissing al snel na de kluiskraak begin maart genomen om elk risico in de toekomst uit te sluiten.

EBN werd door de Rabobank ingehuurd voor de beveiliging van in totaal vier lokale bankfilialen. Het bedrijf beveiligde de panden zeven dagen per week. Het contract is per 1 mei beëindigd.

Dochter

De dochter van de man in Etten-Leur liet in een reactie aan NU.nl weten dat haar vader altijd een hardwerkende man is geweest die als zeven jaar in dienst was van EBN. Ze gelooft volledig in zijn onschuld.