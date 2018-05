Twee beveiligers aangehouden in zaak kluisjesroof Oudenbosch

Het gaat om twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat door de bank werd ingehuurd voor de beveiliging van de kluisjes, aldus een politiewoordvoerder.

Het gaat om een 45-jarige man uit Roosendaal en een 43-jarige man uit Etten-Leur. Hun huizen zijn maandagochtend door de politie doorzocht.

Teams van de financiële en digitale recherche waren bij de huiszoekingen betrokken en ook werd er een geldhond ingezet. Of de doorzoekingen iets hebben opgeleverd kan de politie niet zeggen, maar er zijn wel digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Zonnestudio

Ook werd er een zonnestudio in Zundert doorzocht in verband met de kluisjesroof. De eigenaresse is de partner van 43-jarige man ui Etten-Leur.

Zijn 18-jarige dochter zegt in een reactie tegen NU.nl dat haar vader onschuldig is en al zeven jaar werkt voor het beveiligingsbedrijf. De vrouw was thuis toen de politie binnenviel en volgens haar hebben ze alleen een oude computer meegenomen en een busje traangas dat in haar tas zat.

De vrouw zegt dat haar vader naar haar weten nooit eerder in aanraking is gekomen met de politie.

Kluisjes

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer zeshonderd kluisjes. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan.

Eerder deze maand werd bekend dat de politie ook EBN in het vizier had. De server van het bedrijf was in beslag genomen. Het beveiligingsbedrijf liet destijds weten aan het onderzoek van de politie mee te werken

Het bedrijf zelf zegt een beknopt onderzoek te hebben laten uitvoeren door een externe partij. Volgens EBN zijn hieruit geen verontrustende signalen naar voren gekomen.

EBN zegt dat al het personeel zorgvuldig wordt gescreend.

Contract

De Rabobank heeft wel het contract met het beveiligingsbedrijf opgezegd. Volgens een woordvoerder is die beslissing al snel na de kluiskraak begin maart genomen om elk risico in de toekomst uit te sluiten.

EBN werd door de Rabobank ingehuurd voor de beveiliging van in totaal vier lokale bankfilialen. Het bedrijf beveiligde de panden, zeven dagen per week. Het contract is per 1 mei beëindigd.

Professionele kraak

Na politieonderzoek bleek al snel dat de inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd is. De politie hield er tevens al snel rekening mee dat de dieven hulp hadden gekregen van binnenuit.

"Het heeft alle schijn van een klassieke kraak die professioneel is uitgevoerd. Dit doe je niet zomaar eventjes als gelegenheidsdief. Het is voorbereid en nauwgezet uitgevoerd", aldus de politiewoordvoerder begin maart.

