In twaalf uur tijd voor een maand aan regen gevallen

Normaal valt in heel april gemiddeld over het land circa 44 millimeter, nu kwam in dit gebied tijdens stevige regen- en onweersbuien in een half etmaal 40 tot 50 millimeter naar beneden, meldt Weeronline.

"In Breda viel zelfs 58 millimeter neerslag en in Venlo kwamen hagelstenen met een omvang van 3,5 centimeter naar beneden", zei een woordvoerder. Volgens het weerbureau blijft het maandag in het hele land flink waaien en trekken gedurende de dag nog enkele buien over het land. "Daardoor kunnen de neerslagsommen verder oplopen."

Ook dinsdag blijft het een koud met een temperatuur van rond de 10 graden aan de kust tot 14 in het zuiden. Daarbij waait ook een stevige zuidwestenwind die de gevoelstemperatuur omlaag brengt. Vanaf het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag op Bevrijdingsdag lijkt de temperatuur richting de 20 graden te stijgen. Volgens de verwachtingen blijft het die dag ook droog.

