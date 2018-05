Zesduizend reizigers op inhaalvluchten na grote stroomstoring Schiphol

"We zijn goed opgestart. Zo'n vijf- á zesduizend passagiers die zondag zijn gestrand worden verspreid over de dag met onder meer extra vluchten naar de plek van hun bestemming gebracht", zei een woordvoerder van de luchthaven.

Door de meivakantie is het wel wat drukker dan op een normale maandag. Van vertragingen maandagochtend is volgens de zegsman geen sprake.

Over de oorzaak van de stroomstoring en de schuldvraag kan hij nog weinig zeggen. Ook kon de woordvoerder nog niet reageren op een bericht in De Telegraaf dat de noodstroomvoorzieningen onvoldoende zijn om een spanningsdip in het elektriciteitsnet snel op te vangen.

Drie stroom- en ict-deskundigen van Schiphol hebben dat anoniem verklaard tegen de krant. Normaal zouden volgens hen enkele minuten nodig moeten zijn om essentiële functies als noodverlichting, beveiliging en het controlecentrum op te starten. In werkelijkheid lagen de incheckcomputers uren plat.

Analyseren

De woordvoerder van de luchthaven laat weten de oorzaak verder te onderzoeken en analyseren. "Zondag was al onze aandacht erop gericht om passagiers zoveel mogelijk naar hun bestemming te krijgen."

Omdat maandag wordt gestaakt in het streekvervoer adviseert de Schiphol-woordvoerder reizigers de actuele vluchtinformatie te checken op de website van de luchthaven, de app of via de luchtvaartmaatschappij.

Geannuleerde vluchten

Luchtvaartmaatschappij KLM, maar ook andere vervoerders zoals easyJet, moesten zondag meerdere vluchten annuleren. KLM kon circa veertig vluchten uiteindelijk niet laten doorgaan.

Ook inkomende vluchten hadden last van de storing. Deze werden zondagochtend slechts beperkt tot de luchthaven toegelaten.

