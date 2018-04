Zware onweersbuien zorgen voor veel wateroverlast

In Roermond staan huizen blank. Ook moest de brandweer bij een zorgentrum in de stad uitrukken voor het overtollige water. In Kerkrade liepen enkele straten volledig onder en verder had een hotel in Vaals last van het noodweer.

Ook in Noord-Limburg moest de brandweer er aan te pas komen. Zo was het diverse keren raak in Venlo en omgeving.

Buiten limburg kwamen er meldingen van wateroverlast uit Tilburg, Rotterdam en Zaandam. Er was eveneens wateroverlast in de Coentunnel bij Amsterdam

Code geel

In heel Nederland was zondagavond en in de nacht op maandag code geel afgegeven. De buien die over het land trokken waren gepaard met onweer, hagel en stevige windstoten tot 80 kilometer per uur.

Om 20.00 uur trokken de eerste onweersbuien over Brussel en vormden er zich meerdere onweersbuien boven Noord-Frankrijk.