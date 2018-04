Forse onweersbuien trekken zondagavond over Nederland

De buien die over het land trekken gaan naar verwachting gepaard met onweer, hagel en stevige windstoten tot 80 kilometer per uur. Ook kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. De stevige buien zijn echter vaak van korte duur.

De waarschuwing van het KNMI is afgegeven voor zes provincies. De stevige onweersbuien trekken namelijk van het zuiden richting het noorden over het land.

Gebieden in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen kunnen te maken krijgen met problemen. In het zuidoosten geldt code geel af vanaf 19.00 uur, in het noorden van het land is code geel pas vanaf 23.00 uur van kracht.

België

Om 20.00 uur trokken de eerste onweersbuien over Brussel en vormden er zich meerdere onweersbuien boven Noord-Frankrijk.

De buien trekken later op zondagavond en in de nacht op maandag over Nederland. Op de route van de zwaarste buien kan plaatselijk meer dan 40 mm neerslag vallen. De exacte route is nog onzeker maar de oostelijke provincies zullen hoogstwaarschijnlijk de meeste regen krijgen.