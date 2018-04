Forse onweersbuien trekken over Nederland

De buien die over het land trekken gaan naar verwachting gepaard met onweer, hagel en stevige windstoten tot 80 kilometer per uur. Ook kan lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. De stevige buien zijn echter vaak van korte duur.

Het KNMI waarschuwt nadrukkelijk voor kans op blikseminslag, hagel en windstoten. In het verkeer moet men goed opletten en ook roept de weerdienst mensen op om open water en open gebied te vermijden. "Schuil niet onder bomen en volg weerberichten en waarschuwingen".

Om 20.00 uur trokken de eerste onweersbuien over Brussel en vormden er zich meerdere onweersbuien boven Noord-Frankrijk.

De buien trekken later op zondagavond en in de nacht op maandag over Nederland. Op de route van de zwaarste buien kan plaatselijk meer dan 40 mm neerslag vallen. De exacte route is nog onzeker maar de oostelijke provincies zullen hoogstwaarschijnlijk de meeste regen krijgen.

