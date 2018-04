Schiphol roept reizigers op niet naar luchthaven te komen na grote stroomstoring

De maatregelen zijn nodig om de drukte op het vliegveld tegen te gaan.

De storing met het inchecken is veroorzaakt door een eerdere grote stroomuitval. De storing begon zondagnacht om 00.45 uur en is ontstaan door het uitvallen van twee hoogspanningsverbindingen rond de Bijlmer. Een woordvoerder van Tennet laat weten dat er 38.000 huishoudens in de regio geen stroom hebben.

Op foto's op sociale media is te zien dat grote rijen mensen in de aankomsthal staan te wachten. Schiphol raadt reizigers aan om van te voren bij hun luchtvaartmaatschappij te controleren of hun vlucht vertraging heeft.



​AT5 schrijft dat in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost niet alleen de stroom is uitgevallen in de huizen, maar dat ook de straatverlichting niet meer werkt.