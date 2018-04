Grote stroomstoring Schiphol verholpen, vliegverkeer nog gehinderd

De luchthaven meldt dat vooral inkomende vluchten, die zouden landen tussen 9.00 en 11.00 uur, hinder ondervinden van de nasleep van de stroomstoring. Deze toestellen krijgen in fases toestemming om te landen.

Uitgaande vluchten hebben geen beperkingen, maar hebben vaak wel te maken met vertragingen. Ook vallen bepaalde vluchten uit. Welke vluchten geannuleerd zijn, is te terug te vinden op de website van de luchthaven of bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.

KLM heeft al bekendgemaakt dat het 25 vluchten naar Europese bestemmingen zal schrappen. Zo gaan vluchten naar bijvoorbeeld Glasgow, Stavanger, Bergen, Toulouse, Bremen en Luxemburg niet door. Ook andere maatschappijen annuleren vluchten. Zo heeft easyJet bijvoorbeeld al vluchten geannuleerd naar Berlijn en Milaan.

Als gevolg van de stroomstoring vannacht was de luchthaven enkele uren gesloten. Passagiers werd aangeraden om niet naar de luchthaven af te reizen en de informatie in de gaten te houden. Rond 6.30 werd bekend dat de luchthaven weer open is.

Bereikbaarheid

De heropening van de luchthaven betekent dat ook het openbaar vervoer naar Schiphol weer op gang gekomen is. Ook dat lag enige tijd stil.

Wel zijn volgens reizigers nog veel toegangswegen naar Schiphol overvol. Zo staan er behoorlijke files op de A4, omdat ook de afritten naar de luchthaven afgesloten waren. Dit leverde ook gevaarlijke situaties op, omdat mensen op de vluchtstroken van de snelwegen afgezet werden.

Volgens de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat zijn de afritten inmiddels weer open.

Problemen met inchecken

De stroomstoring leverde de luchthaven grote problemen op. Er waren vooral beperkingen omdat ook de systemen voor de incheckbalies niet werkzaam waren. Daardoor ontstonden er grote rijen voor de incheckbalies. Deze lange wachttijden houden naar verwachting nog wel enige tijd aan.

Vanwege de meivakantie in Nederland heeft Schiphol grote hoeveelheden reizigers te verwerken. Het is voor de luchthaven een van de drukste periodes van het jaar. Op foto's op sociale media is te zien dat grote rijen mensen staan te wachten.

Amsterdam Zuidoost

De grote stroomstoring houdt verband met de problemen van het netbeheer in Amsterdam. Ook inwoners van Amsterdam Zuidoost hebben namelijk te maken met een stroomstoring, die rond 0.45 uur is ontstaan door het uitvallen van twee hoogspanningsverbindingen rond de Bijlmer.

Schiphol kreeg hierop naar verwachting te maken met een spanningsdip.

Een woordvoerder van Tennet zegt dat er in Amsterdam zo'n 38.000 huishoudens geen stroom hebben. Die stroomstoring is nog niet verholpen, omdat de oorzaak ervan nog niet bekend is. Beheerder Tennet is bezig met een groot onderzoek.

AT5 schrijft dat in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost niet alleen de stroom is uitgevallen in de huizen, maar dat ook de straatverlichting niet meer werkt.