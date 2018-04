'Inlichtingendienst waarschuwde Den Haag voor omstreden financier moskee'

Het zou hier gaan om Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), waarvan de hoofdvestiging zich in Koeweit bevindt. Dit melden NRC en Nieuwsuur. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vermeldt dat RIHS banden heeft met de terreurbeweging Al-Qaeda.

De financiering door de omstreden geldschieter is opvallend, omdat Jozias van Aartsen, die tot vorig jaar burgemeester was van Den Haag, positief was over de moskee. Zo prees hij in een interview met Omroep West de inzet van vrijwilligers van de moskee tijdens Oudejaarsnacht en meldde hij dat ze in de afgelopen jaren een gematigdere koers zijn gaan varen.

Volgens het onderzoek van de twee media blijkt echter dat er nog altijd radicale preken worden gehouden, zo zou onder meer vrouwenbesnijdenis worden aanbevolen.

As Soennah meldde vrijdag weleens geld gekregen te hebben vanuit Koeweit, ''maar dat was langer geleden, niet recent''. De moskee stelde dat giften uit het buitenland niet verboden zijn en dat er op geen enkele wijze invloed is uitgeoefend.

'Zeer zorgwekkend'

Als het klopt dat de Haagse As Soennah Moskee daadwerkelijk gefinancierd wordt door een omstreden Koeweitse investeerder, dan is dat ''zeer ernstig en zeer zorgwekkend'', zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

Krikke zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de juistheid van de berichtgeving, maar kan niets zeggen over welke informatie de gemeente wel of niet van geheime diensten ontvangt. ''Ook al zouden we zijn geïnformeerd, we kunnen en mogen niets met die informatie doen.''

RIHS zou volgens NRC en Nieuwsuur ook achter de koop van een pand in de Schilderswijk zitten dat de moskee wilde gebruiken om een islamitische school te beginnen. De gemeente zou na de informatie van de AIVD die plannen geblokkeerd hebben door te zeggen dat het bestemmingsplan geen onderwijs in het pand toestaat.

Kabinet

Regeringspartij ChristenUnie zegt zich ''hier al vijf jaar druk'' om te maken, samen met de SP en coalitiepartners D66, CDA en VVD. Voorman Gert-Jan Segers verwacht van het nieuwe kabinet dat het gaat doen ''wat het vorige steeds weer naliet: onze vrijheid verdedigen tegen de import van onvrijheid vanuit onder andere Golfstaten."

PVV-leider Geert Wilders wil snel met premier Mark Rutte in de Kamer spreken over de kwestie.

Beïnvloeding

Eerder deze week bleek al uit onderzoek van de twee media dat meer dan dertig islamitische organisaties in Nederland geld hebben gevraagd of ontvangen uit Koeweit en Saudi-Arabië. De overheid heeft informatie over deze geldstromen jarenlang geheim gehouden omdat de lijsten via diplomatie zijn verkregen.

In het regeerakkoord valt te lezen dat het kabinet financiering van organisaties vanuit onvrije landen "onwenselijk" vindt. De vrees bestaat namelijk dat deze organisaties invloed kunnen kopen in Nederland.

De overheid probeert daarom zicht te krijgen op de geldstromen vanuit deze landen naar moskeeën in Nederland.

