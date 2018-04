Koningsdag in Groningen 'gezellig' verlopen, stad trekt 40.000 bezoekers

Het publiek in Groningen stond in de binnenstad langs de route die het koninklijk gezelschap aflegde of keek op pleinen via grote schermen naar de gebeurtenis. Ook de vrijmarkt trok veel publiek.

''Het was superdruk en supergezellig", zei een woordvoerder van de gemeente. Volgens haar waren er ''geen ernstige incidenten of noemenswaardige demonstraties geweest''.

''Er gaat niets boven Groningen." Met deze woorden nam koning Willem-Alexander vanaf het podium op de Vismarkt afscheid van het Noorden. Koningin Máxima omschreef Groningen als een "coole stad".

Aan het einde van het koninklijke bezoek sprak de vorst de Groningers toe om hen hartelijk te bedanken. ''We hebben een ongelooflijke ontvangst gekregen. Zonder de inzet van velen van u was dit niet mogelijk geweest", zei de hij. ''Groningen en de Ommelanden zijn samengekomen en hebben laten zien dat ze beide één zijn. We zijn trots op jullie. We zijn trots op deze jonge stad, vol innovatiekracht en vol veerkracht."

Ook op Facebook, Instagram en Twitter blikte Willem-Alexander terug op een geweldige Koningsdag. ''Dank voor een geweldige #Koningsdag. Jullie Groningen voelt ook als mijn Groningen!”, schrijft de koning na afloop van de nationale viering.

Trots

Burgemeester Peter den Oudsten liet weten trots te zijn op de stad en de regio: ''Dit is mijn Groningen, een veilig en fantastisch feest geven voor duizenden mensen en koninklijke gasten. Als er een stad is waar je prima kunt wonen, werken en genieten, dan is het hier en vooral vandaag.’'

Den Oudsten was daarnaast vol lof over de betrokkenheid van de koning bij de aardbevingsproblematiek in Groningen. Willem-Alexander en zijn gezin trokken tijdens het bezoek veel tijd uit om te spreken met gedupeerden uit verschillende dorpen en steden in de provincie. De burgemeester vindt dat de koning zijn rol "fantastisch vervult".

Ook de politie in Groningen sprak van een ''veilig en feestelijk evenement". Tijdens koningsnacht en -dag werden vijf mensen aangehouden voor onder meer mishandeling en het verstoren van de openbare orde.

Elders in het land werd Koningsdag ook in een gemoedelijke sfeer gevierd. In Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Breda vonden volgens de politie geen grote incidenten plaats. In Amsterdam werden tijdens koningsnacht en het eerste deel van Koningsdag in totaal 44 mensen aangehouden voor kleine delicten zoals openbare dronkenschap en zakkenrollen.

