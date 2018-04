Eerste kwartaal 2018 kent hoogst gemeten sterftecijfer sinds 1995

Volgens het CBS kennen de wintermaanden al hogere sterftecijfers, maar zal het aantal overlijdens per jaar toenemen vanwege de vergrijzing. Ook zegt het CBS dat de afgelopen maanden gekenmerkt worden door een griepepidemie en erg koude periodes.

Tegenover het sterftecijfer staat een relatief laag geboortecijfer. Afgelopen kwartaal werden 36.600 kinderen geboren, vijfhonderd minder dan het eerste kwartaal van 2017. Het geboortecijfer is al jaren laag.

De totale bevolkingsgroei in de eerste drie maanden bedroeg 12.500 inwoners, terwijl dat in dezelfde periode in 2017 vijfduizend meer was.

Migratie

Meer mensen zijn naar Nederland gemigreerd in het afgelopen kwartaal dan dat mensen weggingen. Nederland zag 53.000 mensen binnenkomen en 35.000 mensen gingen naar het buitenland. Wel zijn dat minder immigranten dan het eerste kwartaal van 2017.

De grootste groep migranten van dit kwartaal bestond uit Polen, met 2.500 mensen. Vorig jaar kwamen de meeste immigranten uit Syrië, maar deze groep is flink in aantal afgenomen. Verder is de toestroom uit andere Europese landen en de continenten Afrika en Amerika toegenomen.