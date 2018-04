Man veroordeeld tot acht jaar cel voor wurgen schoonvader met hondenriem

De schoonvader kwam vorig jaar juni onverwacht en dronken op bezoek bij Menno R. in Bodegraven.

In het gesprek dat daarop volgde beschuldigde R. zijn schoonvader ervan dat die zijn eigen dochters zou hebben misbruikt, onder wie de vrouw van R.

De schoonvader reageerde laconiek, waarop R. hem doodde. Het lichaam vervoerde hij met zijn busje naar het politiebureau.

De man zei te handelen uit psychische overmacht, maar de rechtbank in Den Haag ging daar niet in mee. De van "buiten komende drang" was niet zo groot dat het een excuus voor zijn daad was. R. was volgens deskundigen wel verminderd toerekeningsvatbaar.

Het vonnis is hoger dan de zeven jaar cel die het Openbaar Ministerie, vanwege "de brute en laffe wijze" waarop R. te werk ging, had geëist.