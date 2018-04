Geen asbest in stofwolk staalgritfabrikant Dordrecht

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was een silo met staalgrit leeggelopen bij het bedrijf aan de Kilkade in Dordrecht.

In dat staalgrit zat een "hele lage concentratie asbest". Doordat er een stofwolk ontstond nadat de silo was leeggelopen, bestond de kans dat de asbestdeeltjes ook in de stofwolk zaten. "Nadat we contact hebben gehad met diverse specialisten bleek dat niet de verwachting", aldus de woordvoerder.

In eerste instantie leken er ook mensen vermist, maar dat bleek later niet het geval.

Oorzaak onduidelijk

De veiligheidsregio adviseerde omwonenden die last hebben van het stof naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Waardoor de stofwolk in de lucht kwam is nog onduidelijk.

Eurogrit is een fabrikant van staalgrit. Het bedrijf kwam eerder in opspraak omdat het aan honderden bedrijven staalgrit heeft geleverd dat mogelijk met asbest was vervuild. Asbestdeeltjes kunnen kanker veroorzaken als ze in de longen terechtkomen.