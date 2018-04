Vuurwerk gegooid bij eindexamenstunt middelbare school Amsterdam

Mogelijk gaat het om zwaar vuurwerk, meldt de politie. Meerdere agenten zijn ter plaatse. Na korte tijd hadden ze de situatie onder controle.

Er is een aanhouding verricht omdat een persoon mogelijk een nepvuurwapen in zijn bezit zou hebben, meldt een woordvoerder van de politie. Het voorwerp wordt nog onderzocht. Of het om een leerling van de school gaat, is niet bekend.

Bij de stunt is met eieren en stenen gegooid. Ook is er bij een tram in de omgeving aan de noodrem getrokken. Er zijn geen gewonden gevallen. Of er schade is, kon de politie niet zeggen.

