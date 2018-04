Rechtbank buigt zich opnieuw over vordering zakenman voor havenfraude

Van den Nieuwenhuyzen werd in 2013 veroordeeld voor omkoping en faillissementsfraude in de Rotterdamse haven. Het OM diende in 2015 een vordering in voor de miljoenen die hij daaruit wederrechtelijk had opgestreken.

In eerste instantie ging het om een bedrag van ruim 42 miljoen euro. Maar na een nieuwe berekening in 2016 viel het bedrag fors hoger uit en wilde het OM Van den Nieuwenhuyzen plukken voor ruim 111 miljoen euro.

De rechtbank oordeelde vervolgens dat het ging om een nieuwe vordering die te laat was ingediend en wees die vordering af. In het beroep hiertegen heeft het hof nu bepaald dat het geen nieuwe vordering betreft, maar alleen een wijziging. De rechtbank in Rotterdam moet nu dus verder met de zaak waar die destijds is opgehouden.

