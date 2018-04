Slachtoffer schietpartij in Schijndel is 26-jarige man uit Erp

De man werd woensdag aan het begin van de avond neergeschoten op de Aagje Dekenstraat in Schijndel en overleed korte tijd later. Het slachtoffer werd gevonden naast zijn auto.

De politie wil alleen de leeftijd van de man bevestigen.

Slachtoffer Daan H. was in 2015 betrokken bij een vechtpartij in Uden die leidde tot de dood van de 27-jarige Joeri Edelijn. De Ossenaar werd tijdens de vechtpartij gestoken en overleed.

Daan H. kreeg acht maanden celstraf voor het geweld en bezit van drugs. De man die de fatale steken uitdeelde kreeg tien jaar celstraf.

Stelselmatig

De man werd al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en drugsbezit. Dat was reden voor de officier van justitie om in de zaak van de dood van Edelijn te eisen dat H. een zogenoemde ISD-maatregel opgelegd zou krijgen. Dat betekent dat hij in een inrichting voor stelselmatige daders zou worden geplaatst. De rechtbank ging hier niet in mee.

