Man overleden na schietincident in woonwijk Schijndel

De schietpartij gebeurde in een woonwijk, aan de Aagje Dekenstraat. De politie is nog op zoek naar de dader of daders.

Omroep Brabant meldt dat niet bekend is of de schutter nog in de omgeving is. Volgens ooggetuigen werden er bij de schietpartij drie schoten gelost. Op dat moment zouden in nabijheid van de plaats delict kinderen op straat hebben gespeeld. Buurtbewoners zeggen tegen de omroep dat de plek van het incident berucht is als locatie voor drugshandel.

De politie verricht sporenonderzoek en controleert de uitvalswegen in de omgeving. De bewoners van de straat hoeven niet binnen te blijven als gevolg van het onderzoek.

