Hoger beroep tegen oud-CDA'er in zaak rond drugslab Leende

De aanklager denkt dat de verdachte betrokken is geweest bij de productie van de drugs. De rechtbank gelooft dat niet en veroordeelde hem alleen voor medeplichtigheid omdat hij zich er bewust van moest zijn dat zijn loods werd misbruikt door criminelen.

Ook Van der P. gaat in beroep. Hij blijft volhouden dat hij van niks wist en ook niet kon weten, aldus zijn advocaat Marlieke van de Laar.

Het drugslab in Leende was het grootste dat ooit in Nederland is ontdekt. Per dag kon er 150 kilo xtc en 100 kilo amfetaminepasta geproduceerd worden met een geschatte dagomzet van 10 miljoen euro.