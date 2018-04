Vijf jaar cel geëist tegen vader uit Bunschoten voor mishandeling eigen kinderen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 59-jarige Henk K. uit Bunschoten-Spakenburg. Volgens het OM is bewezen dat K. zijn kinderen stelselmatig heeft mishandeld, een aantal van hen bij herhaling heeft opgesloten en een dochter seksueel heeft misbruikt.

Ook acht de officier van justitie het bewijs geleverd voor een poging tot doodslag op een zoon. De jongen werd door K. op tafel vastgebonden en bedreigd met een draaiende kettingzaag.

K. en zijn vrouw hebben in totaal negentien kinderen. Het paar is diepgelovig. Een aantal kinderen heeft in 2016 aangifte tegen hem gedaan.

De man ontkent. Hij meent dat de aangiftes zijn gedaan uit wraak, omdat K. zelf aangifte tegen zijn kinderen had gedaan wegens diefstal van een geldbedrag. Het OM spreekt deze redenering tegen. Er was al eerder sprake van contact met de politie.

Familiedrama

Volgens officier van justitie Gerard Robben is de zaak vooral "een familiedrama", waarin sprake is van "een verscheurde familie en verscheurde levens". Hoe de zaak ook afloopt, aldus Robben, "er zijn alleen maar verliezers".

De verdachte heeft zijn kinderen jarenlang in angst laten leven, aldus de officier. Als het gedrag van zijn kinderen hem niet beviel, ging hij over tot straffen. Volgens de aangiften ging dat om klappen met een lat of opsluiting in bijvoorbeeld een aardappelhok, een zeecontainer of een zolder. Het seksueel misbruik van een van de dochters kwalificeerde de aanklager als "een zeer ernstig zedendelict".

Gebiedsverbod

De officier eiste naast de celstraf ook een contact- en gebiedsverbod voor de (maximale) duur van vijf jaar.

Ook advocaat Willem-Jaap Roozemond betitelde de zaak als "een familietragedie". Het gaat om een gezin van uitersten, aldus de raadsman, met vaak onhandelbare kinderen en een rigide vader. Dat leidde tot botsingen, "maar toch hielden de ouders van hun kinderen."

De raadsman betwist het bewijs; de kinderen die aangifte hebben gedaan zijn volgens hem onbetrouwbaar en hebben wisselend verklaard.

Het OM vervolgt de moeder van de kinderen omdat zij hen niet heeft beschermd tegen hun vader. In de zaak tegen Henk K. doet de rechtbank uitspraak op 17 mei.