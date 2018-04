Moeder Zwaag vertelde getuigen na 'zelfmoord' eigen dochter te hebben gedood

Dat werd woensdag duidelijk in de zaak tegen de moeder van de op 27 januari 2012 overleden Joëlle en haar partner.

De politie ging er na haar dood vanuit dat ze zelfmoord had gepleegd, maar in 2016 deed het coldcaseteam van de politie Rotterdam opnieuw onderzoek. Aanleiding was de zelfmoord van de zus van Tromp in dat jaar, Thirza.

De politie concludeerde op basis van nieuwe inzichten dat de 29-jarige Joëlle mogelijk geen zelfmoord pleegde, maar gedwongen een dodelijk middel toegediend kreeg. De 63-jarige Leo den H. en 58-jarige Linda H. uit Zwaag staan hier nu voor terecht.

Zij worden ervan verdacht naar de woning van Joëlle te zijn gegaan en het middel onder dwang te hebben toegediend, danwel de vrouw te hebben aangezet om het middel te nemen.

China

Volgens de officier van justitie zou H. het middel in China hebben besteld. In de woning van de verdachten werd een papiertje gevonden met daarop de aantekeningen '350/400' en 'grenswisselkantoor Alkmaar'.

In december 2011 werd er vervolgens 309 euro overgemaakt vanuit Alkmaar naar China, maar om onbekende reden later ook weer teruggestort. Er loopt nog onderzoek of de betaling alsnog later tot stand is gekomen.

Afscheidsbrief

In de woning van Joëlle werd daarnaast een afscheidsbrief gevonden die niet door de vrouw, maar door de moeder is geschreven. Dat is in ieder geval het vermoeden van de officier.

De man en vrouw zullen beiden psychisch worden onderzocht. Linda H. zou mogelijk lijden aan het syndroom van Münchhausen proxy dat kan leiden tot kindermishandeling. Ook zou zij manipulatief zijn.

De advocaat van de vrouw, John van Halderen, stelt dat de verklaringen tegen zijn cliënt op belangrijke onderdelen verschillen. Ook is de doodsoorzaak van Joëlle niet meer vast te stellen en is dat crucieel voor deze zaak.

Zorginstelling

Op de achtergrond wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de eventuele betrokkenheid van H. bij de dood van andere personen. Ook zij pleegden zelfmoord en stonden onder de zorg van de vrouw of dichtbij haar. Het gaat om drie gevallen.

De officier van justitie benadrukte dat hier nog geen bewijs voor gevonden is en dat de vrouw hier daarom ook (nog) niet voor wordt vervolgd.

H. was medewerker van een zorginstelling Jedidja in Meerkerk. Een christelijk therapeutisch zorgcentrum met een zeer bedenkelijke reputatie.

Seksueel misbruik

Zo werd de eigenaar van die instelling, Aaldert van E. in 2016 veroordeeld voor het misbruiken van zeker vier patiënten van Jedidja. Zes vrouwen hadden hem hier van beschuldigd. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Deze zaak loopt nog in hoger beroep.

In februari van dit jaar hoorde hij anderhalf jaar cel eisen omdat hij ook Thirza seksueel zou hebben misbruikt die eveneens was opgenomen in Meerkerk.

De rechtbank zei donderdag een beslissing te nemen over het wel of niet opheffen van de voorlopige hechtenis van Linda H. Leo den H. zit niet vast. Zijn hechtenis is geschorst.