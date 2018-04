Veiligheid krijgt volgens onderzoeksraad te weinig aandacht bij groei Schiphol

"Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden", luidt de kritiek van Onderzoeksraad woensdag.

De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al gewaarschuwd. Schiphol is zo complex geworden dat de ''grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer'' in zicht komen, zei de raad toen. Dat komt onder meer door het ontwerp: start- en landingsbanen die elkaar kruisen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een tik op de vingers. Dat gaat voorbij aan de waarschuwing van vorig jaar en heeft een "eenzijdige nadruk", aldus de Onderzoeksraad. Gemeenten laten huizen bouwen bij het vliegveld, wat zorgt voor nieuwe risico's, zonder dat ze de gevaren hebben laten onderzoeken. Betrokkenen zijn ''er niet voldoende van doordrongen'' dat het anders moet.

Risico's reëel

De Onderzoeksraad zegt dat de gevaren ''reëel en actueel'' zijn en wijst erop dat er onlangs een paar van zulke incidenten zijn geweest. Zo kwamen eind maart twee vliegtuigen dicht bij elkaar: een toestel wilde landen op de Zwanenburgbaan, maar moest een doorstart maken en steeg weer op, terwijl een ander vliegtuig net was vertrokken vanaf de Kaagbaan.

Volgens minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen mag de OVV erop rekenen dat "wij met grote voortvarendheid aan het werk zijn met de aanbevelingen van de raad voor maatregelen die overheid en inspectie moeten nemen". De minister begrijpt dat de raad op de voet volgt welke maatregelen er worden genomen en wil zien dat "we de benodigde stappen zetten".

De aanbevelingen om de veiligheid op Schiphol te verbeteren, moeten ook snel door de sector worden opgepakt, vindt Van Nieuwenhuizen.

Samenwerking

Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten, luchtverkeersleiders en andere sectorpartijen werken momenteel aan een Integraal Safety Management Systeem (ISMS). Het gezamenlijk optrekken is volgens hen nodig om de veiligheid op Schiphol te blijven garanderen.

Nederland is volgens de initiatiefnemers het eerste land in Europa dat op deze manier samenwerkt in de luchtvaartsector om veiligheidsrisico's te "identificeren, analyseren en op te lossen".

500.000 vliegbewegingen

Per jaar mogen er 500.000 starts en landingen plaatsvinden op Schiphol. Dat aantal nadert de luchthaven elk jaar meer. In 2017 eindigde het aantal vliegbewegingen op 497.000; een stijging van 3,7 procent.

Omdat het einde van de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen voor Schiphol in zicht is, wil de luchthaven uitbreiden. Lelystad Airport moet de vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen.

Tot 2023 moet Lelystad Airport tienduizend starts en landingen per jaar overnemen van Schiphol, daarna moet dat aantal groeien tot 45.000.

Jaar uitgesteld

Het vliegveld van Lelystad zou in 2019 al vakantievluchten van Schiphol over moeten nemen, maar dat werd door de minister van Infrastructuur, Van Nieuwenhuizen, met een jaar uitgesteld.

Bewoners van Flevoland, maar ook van de omliggende provincies als Gelderland, Drenthe, Overijssel en Friesland, zijn over het algemeen niet blij met de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze zijn bang voor geluidsoverlast doordat de vliegtuigen daar niet hoger mogen vliegen dan 1.800 meter.

Als de vliegtuigen hoger dan 1.800 meter zouden vliegen, zouden ze de vliegtuigen die van en naar Schiphol komen in de weg zitten. Tot 2023 blijft dat zeker zo. Pas in dat jaar wordt het luchtruim opnieuw ingedeeld.

