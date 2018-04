Justitie gaat hogere straffen eisen voor plegen ram- en plofkraken

"De richtlijn is aangescherpt, omdat een plofkraak grote gevaren en risico's met zich meebrengt", meldt het OM woensdag.

Dit komt doordat overvallers volgens Justitie steeds vaker zware explosieven gebruiken bij het plegen van een plofkraak, wat brand- en instortingsgevaar voor panden en omwonenden oplevert.

In de richtlijn die nu nog wordt gebruikt, staat eenzelfde uitgangspunt voor zowel ram- als plofkraken. Dit wordt nu gescheiden, omdat "een plofkraak ernstiger is dan een ramkraak."

Het OM eist per 1 mei twee jaar cel voor een plofkraak waarbij geen woningen in het getroffen gebouw zijn. Dit is een verdubbeling van wat nu geëist wordt. Wanneer er wel woningen in het getroffen gebouw zijn, wordt vier jaar cel geëist.

Ramkraak

Voor een ramkraak, waarbij het beoogde doelwit wordt geramd met bijvoorbeeld een auto, wordt de strafeis verhoogd van vijftien naar 21 maanden. Dit lijkt gepast volgens het OM, omdat "dit vaak al als straf wordt opgelegd".

Het OM laat weten dat het hoopt dat de plegers van dergelijke misdaden afgeschrikt worden door de hogere eisen.

Detailhandel Nederland vindt het een goede zaak dat plofkrakers zwaarder worden gestraft. "Het is een groot gevaar voor de samenleving. Vooral omdat er steeds zwaardere middelen worden gebruikt en daarmee wordt ook meer schade aan winkels veroorzaakt", stelt Detailhandel Nederland, die wil dat de pakkans ook wordt verhoogd. "Zodat daders weten dat ze straf niet ontlopen."

Plofkraken

Vorig jaar zijn 65 plofkraken gepleegd in Nederland, in 2016 ging het om 74 in totaal. "Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventieve en repressieve maatregelen", aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NvB) in een rapport van eerder dit jaar.

Wel nam het gebruik van geweld tegen pinautomaten toe, concludeert de NVB. Mede hierdoor halen banken individuele pinautomaten op "risicovolle locaties" weg. "Als deze trend voortzet, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!