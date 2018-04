OM moet nieuw onderzoek naar granaatexplosie in Afghanistan instellen

Het OM had vorig jaar juist besloten het onderzoek niet te heropenen, maar een van de twee oud-militairen die bij de explosie waren, was het daar niet mee eens. Hij stapte naar het militair gerechtshof in Arnhem en dat wijst zijn verzoek toe, blijkt uit een tussenoordeel.

Destijds werden twee Nederlandse militairen er korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht in de Bushmaster op Camp Coyote in Uruzgan. Eén van hen was Admilson R., die later samen met zijn broer tot levenslang is veroordeeld vanwege drie roofmoorden in Drenthe.

De ander was Erik Groenendijk, die ternauwernood de explosie overleefde. Hij stelt dat R. de granaat in het voertuig plaatste, maar die ontkent. Uiteindelijk kwam de zaak niet rond en zijn beiden niet vervolgd, maar wel ontslagen door Defensie.

Drie maanden

Het hof vindt dat er nog niet volledig uitputtend onderzoek is gedaan naar het scenario dat Groenendijk en zijn advocaat Sébas Diekstra op de zitting schetsten. Dit moet binnen drie maanden alsnog gebeuren.

Ook moet broer Marcos R. worden gehoord, omdat Admilson tegen hem heeft gezegd de handgranaat te hebben gegooid. Admilson R. bracht dat zelf naar voren in het andere proces, maar later trok hij die verklaring weer in.

Diekstra is zeer tevreden. "Het militair gerechtshof geeft blijk van een zorgvuldige beoordeling van de feiten. Wij zien het nieuwe onderzoek naar de aanslag op mijn cliënt met veel vertrouwen tegemoet."

Explosie

De explosie vond plaats op 7 maart 2010 op Camp Coyote in het Afghaanse Uruzgan. Er vielen geen doden of gewonden. Uit onderzoek van de marechaussee bleek destijds al dat een van de twee betrokken militairen de ontploffing moet hebben veroorzaakt.

