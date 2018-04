Steeds meer basisschoolleraren zijn ouder dan 55 jaar

Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag heeft gepubliceerd.

In het schooljaar 2017/2018 was 21 procent van de basisschoolleraren ouder dan 55 jaar. In het schooljaar 2003/2004 was dat nog 11 procent. De vergrijzing is vooral groot bij mannelijke leraren, waar ruim één op de drie leerkrachten ouder is dan 55 jaar. Bij vrouwen is dat één op de zes.

Bovendien ziet het er niet naar uit dat er de komende jaren veel nieuwe basisschoolleraren bijkomen. In veertien jaar tijd is het aantal studenten dat een opleiding tot basisschoolleerraar deed gehalveerd van bijna 10.000 eerstejaars studenten in het schooljaar 2003/2004, naar 4.500 in het huidige schooljaar.

Volgens het CBS is de daling te verklaren door strengere selectie-eisen van de pabo-opleidingen. Wel is het aantal studenten dat begint aan een opleiding op de pabo de laatste jaren licht gestegen.

Niet iedereen die is afgestudeerd aan de pabo komt voor de klas te staan. Van de mannen gaat 63 procent iets anders doen dan lesgeven op een basisschool, zij komen terecht in het voortgezet onderwijs of worden manager. Van de vrouwen die een pabo-opleiding hebben gevolgd staat 57 procent voor de klas.

Lerarentekort

Door het grote aantal 55-plussers en de afname van het aantal pabo-studenten dreigt het lerarentekort in het basisonderwijs de komende jaren op te lopen. Het dreigende lerarentekort is een van de redenen waarom docenten staken.

Volgens het CBS zal het aantal basisschoolleerlingen in de komende tien jaar met 70.000 afnemen. De daling van het aantal leerkrachten loopt echter niet samen met de daling van het aantal kinderen in het basisonderwijs, vanwege het grote aantal leerkrachten dat in deeltijd werkt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!