Opvallend veel dumpingen van drugsafval in Brabant

De zuidelijke provincies kampen al geruime tijd met dit soort dumpingen. Het afval is afkomstig van laboratoria waar synthetische drugs worden gefabriceerd, zoals xtc en speed. Vorig jaar werd 83 keer synthetisch drugsafval gevonden in Brabant.

"De hoeveelheid gevonden chemicaliën per dumping is niet heel groot, maar alles bij elkaar opgeteld wordt het wel erg veel", zegt Freek Pecht, eenheidscoördinator synthetische drugs in Zeeland en West-Brabant. "Het is ook opvallend dat de dumpingen in een relatief klein gebied zijn gevonden."

De politie gaat ervan uit dat het afval uit diverse laboratoria komt omdat het gaat om de resten uit productie van zowel speed als xtc. Bovendien weet de politie dat criminelen niet ver gaan rijden met hun drugsafval.

Piekmoment

Hoewel de hoeveelheid dumpingen van afgelopen week opvallend groot zijn, zijn maart en april volgens de politie traditioneel maanden met veel dumpingen. "Sommigen zeggen dat dit vanwege het beginnende festivalseizoen is, maar ik betwijfel dat", zegt Pecht. "In het najaar, rond september en oktober, zit er namelijk nog een piekmoment in dumpingen."

Pecht voegt hieraan toe dat 20 procent van de synthetische drugsproductie in Nederland blijft, "wellicht voor de festivals", maar de overige 80 procent over de grens naar het buitenland.

Paniekreactie

Het is mogelijk dat politieacties tot een toename in dumpingen leiden, vertelt Pecht. 'Soms hebben we een zogenaamde 'veegweek', waarbij we de hele week vele meldingen van drugslabs achterna gaan. Dat kan een paniekreactie veroorzaken waarbij meer drugs worden gedumpt. Dat hebben we al vaker gezien.'

Vorige week maandag vond een "klapdag" plaats in een drugsonderzoek van de politie, waarbij meerdere opslagplekken en "fabriekjes" werden aangetroffen. Zeven personen werden toen aangehouden. Ook werd zondag in Tilburg een non-actief drugslab opgerold.

Pecht ziet nog geen direct verband tussen deze politieacties en de dumpingen, maar hij zegt niet uit te kunnen sluiten dat er sprake is van een paniekreactie.

Gezondheidsrisico's

De politie spreekt van een ''zorgelijke situatie''. De dumpingen leiden tot gezondheidsrisico's, milieuschade en hoge kosten voor het opruimen.

Bij een van de dumpingen, vorige week donderdag aan de Berlagehof middenin Tilburg, werd de huismeester van een ouderencomplex onwel. Hij had vaten met chemicaliën gevonden bij het afval van het complex.