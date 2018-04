Man (42) uit Zutphen opgepakt voor ontucht met kinderen

Het onderzoek is nog "in volle gang", meldt de politie dinsdag. De man, van wie digitale apparatuur in beslag is genomen, zit vast voor verder verhoor.

Het onderzoek naar de man begon met een melding over "ongewenst gedrag richting kinderen". De regionale nieuwszender Omroep Gelderland meldde donderdag al dat een onderzoek naar de man was gestart. De politie was toen in contact met de ouders van een aantal kinderen.

Vooral vanwege de privacy van de minderjarige slachtoffers doet de politie vooralsnog geen verdere mededelingen over de zaak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!